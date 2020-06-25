2020-06-25T12:30:54+03:00
Происшествия

Штраф и обязательные работы: суд признал виновным организатора подпольного казино в Слободском

Приговор вступил в законную силу
Виктор Карпов
Поделиться:
В июне текущего года суд рассмотрел уголовное дело.В июне текущего года суд рассмотрел уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Логическое завершение получила история 36-летнего жителя Кирова, который организовал подпольное казино в городе Слободском. В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что суд признал кировчанина виновным в организации азартных игр.

В марте 2019 года мужчина открыл в Слободском подпольное казино в нежилом помещении на улице Советской. При этом кировчанин замаскировал игорное заведение под благотворительный фонд. Игры проводились с помощью интернета. Но уже в августе 2019 года сотрудники полиции «накрыли» подпольное казино и задержали организатора. Известно, что мужчина не стал отрицать вину и сразу раскаялся в содеянном.

В июне текущего года суд рассмотрел уголовное дело. Кировчанина признали виновным в организации азартных игр. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Оричевском районе каток улетел в кювет
Tele2 запускает тариф для геймеров
Штраф и обязательные работы: суд признал виновным организатора подпольного казино в Слободском
Коронавирус в Кирове: еще одна пациентка скончалась
В Кирове прошла выставка раритетной техники военных лет
Виновный за смерть кировчанина в траншее предстанет перед судом
В благоустроенных домах живут только 47% жителей Кировской области
С 24 июня в Кирове начал работать ботанический сад
В Кирово-Чепецком районе нанесен ущерб природе в 55 млн рублей
На лето не похоже: прогноз погоды в Кирове на четверг, 25 июня
«Прочтешь СМС на той стороне»: на кировских тротуарах появились надписи для пешеходов
Скончался бывший замначальника областного УВД
Кировским фитнес-центрам разрешат групповые занятия
В четырех районах Кировской области не разрешили открыть заведения общепита
24 июня в Кирове пройдет сбор подписей за присвоение городу почетного звания