Штраф и обязательные работы: суд признал виновным организатора подпольного казино в Слободском
Логическое завершение получила история 36-летнего жителя Кирова, который организовал подпольное казино в городе Слободском. В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что суд признал кировчанина виновным в организации азартных игр.
В марте 2019 года мужчина открыл в Слободском подпольное казино в нежилом помещении на улице Советской. При этом кировчанин замаскировал игорное заведение под благотворительный фонд. Игры проводились с помощью интернета. Но уже в августе 2019 года сотрудники полиции «накрыли» подпольное казино и задержали организатора. Известно, что мужчина не стал отрицать вину и сразу раскаялся в содеянном.
В июне текущего года суд рассмотрел уголовное дело. Кировчанина признали виновным в организации азартных игр. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU