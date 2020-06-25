Штраф и обязательные работы: суд признал виновным организатора подпольного казино в Слободском

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:30:54+03:00

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Логическое завершение получила история 36-летнего жителя Кирова, который организовал подпольное казино в городе Слободском. В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что суд признал кировчанина виновным в организации азартных игр.

В марте 2019 года мужчина открыл в Слободском подпольное казино в нежилом помещении на улице Советской. При этом кировчанин замаскировал игорное заведение под благотворительный фонд. Игры проводились с помощью интернета. Но уже в августе 2019 года сотрудники полиции «накрыли» подпольное казино и задержали организатора. Известно, что мужчина не стал отрицать вину и сразу раскаялся в содеянном.

В июне текущего года суд рассмотрел уголовное дело. Кировчанина признали виновным в организации азартных игр. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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