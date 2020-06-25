2020-06-25T11:41:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: еще одна пациентка скончалась

82-летняя кировчанка стала новой жертвой болезни
Ангелина Табрисова
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Состояние 24 пациентов врачи оценивают как тяжелое.Состояние 24 пациентов врачи оценивают как тяжелое.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Количество жертв коронавируса увеличилось на одну. Накануне в инфекционном стационаре скончалась 82-летняя кировчанка. Женщина была в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку, ставшую 34 погибшей от болезни, не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

За минувшие сутки в Кировской области также выявили 108 новых зараженных COVID-19, включая обнаруженных «бессимптомников». В противовес им накануне из стационаров выписали 60 человек.

По информации на 25 июня 2020 года в нашем региона зарегистрировали:

- 3815 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2508 заболевших выздоровели;

- 34 пациента умерли;

- 7243 человека находятся на домашнем карантине;

- 32155 жителей региона сняты с карантина за весь период;

- 183726 тестов на коронавирус проведено в области за весь период наблюдения инфекции, в том числе 2887 - за минувшие сутки;

- 129703 кировчанина обследовались на наличие болезни с момента ее возникновения, в том числе 1647 - за прошедшие 24 часа.

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 536 человек с симптомами болезни. 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, 19 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Амбулаторно наблюдаются еще 512 «бессимптомников».

ИСТОЧНИК KP.RU

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