2020-06-25T11:20:11+03:00
Общество

В Кирове прошла выставка раритетной техники военных лет

Среди экспонатов был американский «Виллис» 1942 года выпуска
Виктор Карпов
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Кировчане смогли увидеть автомобили военных лет. Фото: gzd.rzd.ruКировчане смогли увидеть автомобили военных лет. Фото: gzd.rzd.ru
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В среду, 24 июня, возле кировского железнодорожного вокзала состоялась патриотическая акция в честь парада Победы 1945 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.

Кировчане смогли увидеть автомобили военных лет и насладиться песнями Победы. Среди раритетных автомобилей был представлен американский «Виллис» 1942 года выпуска. Машина использовалась в годы война, а после была отправлена в леспромхоз. Отмечается, что несмотря на «солидный возраст» все автомобили на ходу. В пресс-службе ГЖД рассказали, что гости могли сфотографироваться с военной техникой. А в целях соблюдения мер эпидемиологической безопасности после каждого посетителя автомобили обрабатывались антибактериальным раствором. Кроме того, кировские владельцы раритетных автомобилей организовали на парковке выставку. На ней были представлены такие марки, как «Чайка» и «Волга», выпущенные еще в прошлом веке.

Кировские владельцы раритетных автомобилей организовали на парковке выставку. Фото: gzd.rzd.ru

Кировские владельцы раритетных автомобилей организовали на парковке выставку. Фото: gzd.rzd.ru

Сотрудники Кировского линейного отдела МВД на транспорте исполнили песни военных лет: «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие.

Сотрудники Кировского линейного отдела МВД на транспорте исполнили песни военных лет. Фото: gzd.rzd.ru

Сотрудники Кировского линейного отдела МВД на транспорте исполнили песни военных лет. Фото: gzd.rzd.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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