Виновный за смерть кировчанина в траншее предстанет перед судом

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:07:27+03:00

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В Кирове предстанет перед судом прораб ООО «ИТ МОНТАЖ». 49-летнего мужчину обвиняют в грубом нарушении техники безопасности, из-за чего погиб местный житель. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Как утверждает следствие, при организации и ведении ремонта теплосетей и раскопки траншеи у дома №47 по улице Воровского прораб не озаботился установкой сплошных ограждений и освещения. Напомним, 13 февраля 2020 года в эту траншею провалился 69-летний кировчанин. При падении он получил черепно-мозговую травму и задохнулся оттого, что в легкие набилась земля.

На прораба компании завели уголовное дело. Имущество обвиняемого (автомобиль стоимостью около 400 тысяч) арестовали для возмещения моральной компенсации родственникам погибшего. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд города Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU