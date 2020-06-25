В благоустроенных домах живут только 47% жителей Кировской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:15:06+03:00

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На одного жителя Кировской области на конец 2019 года приходилось 27,3 кв. метра. Большинство из них живет в неблагоустроенных домах. Такие данные приводит Кировстат.

На конец 2019 года общая площадь жилищного фонда Кировской области составила 34444,1 тыс. кв. метров, что больше чем в 2018 году на 1,3%. Фонд увеличился на 522,7 тыс. кв. метров. Основной прирост - 92,7% за счет ввода нового жилья.

По данным ведомства, средний размер одной квартиры в области равен 48,7 кв. метра, что меньше показателя по стране. Однако только 59,4% городского жилья можно считать благоустроенным. В сельской местности этот показатель равен 15,6%. В среднем по региону - 47,3%. Отметим, что благоустроенным дом считается лишь в том случае, если он оборудован холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением (исключая печное), газовой или электроплитой.

Большинство жителей региона живут в домах, построенных в период 1971 по 1995 годы - 47,5%. Пять тысяч 200 домов построены до 1920 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU