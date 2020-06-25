С 24 июня в Кирове начал работать ботанический сад
Кировчане и гости города снова могут посещать одно из самых популярных мест для прогулок. После карантина открылся ботанический сад ВятГУ.
- Кировский ботанический сад - один из старейших в стране, ему больше ста лет, - отметили в Центре развития туризма Кировской области. - Кроме того, он один из самых маленьких и самых северных в России. Увидеть его красоту приходят тысячи жителей и гостей города, в том числе иностранцы. Эта площадка особенно интересна всем, кто хочет окунуться в историю, краеведение и природу вятского края.
На площади всего в 1,7 гектара можно увидеть большое разнообразие декоративных растений. Среди них, благодаря стараниям сотрудников ботанического сада, немало редких и экзотических - из разных регионов мира. Например, сейчас там цветет лотос.
Ботанический сад находится в самом центре Кирова - на улице К. Маркса, 95. Посетить его можно в любой день, кроме понедельника, с 8 до 19 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU