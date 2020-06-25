2020-06-25T08:57:28+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецком районе нанесен ущерб природе в 55 млн рублей

По факту незаконной добычи песка возбуждено уголовное дело
Алина Сашина
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У деревни Бегичи Филипповского сельского поселения организация незаконно добывала песок. Фото: pixabay.comУ деревни Бегичи Филипповского сельского поселения организация незаконно добывала песок. Фото: pixabay.com
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В Кирово-Чепецком районе на участке сельскохозяйственного назначения устроили песчаный карьер. Довольно долго у деревни Бегичи Филипповского сельского поселения организация незаконно добывала песок. Причем не имея лицензии на эту деятельность.

В результате плодородный слой почвы на этом участке уничтожен. Специалисты оценили ущерб, причиненный природе в 55 млн рублей.

Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку и направила ее материалы в органы предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Сейчас по нему проводят расследование, которое находится на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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