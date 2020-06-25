На лето не похоже: прогноз погоды в Кирове на четверг, 25 июня
Кировчане снова остались без солнышка! Четверг, 25 июня, обещает быть однообразно пасмурным и прохладным. Уже с раннего утра солнце скроется за тучами. Температура воздуха будет плавно повышаться от +12 и дойдет до своего пика к трем часам дня - до +15 градусов, после чего пойдет на спад.
Ночью похолодает до +10 градусов. Несмотря на пасмурную погоду и тучи, осадков не ожидается. Зато прогнозируются порывы ветра до 11 м/с.
Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU