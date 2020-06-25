2020-06-25T08:32:57+03:00
Происшествия

На лето не похоже: прогноз погоды в Кирове на четверг, 25 июня

Тепла снова можно не ждать
Анастасия РОМАНОВА
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Четверг, 25 июня, обещает быть однообразно пасмурным и прохладным.Четверг, 25 июня, обещает быть однообразно пасмурным и прохладным.Фото: Алексей Гмызин
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Кировчане снова остались без солнышка! Четверг, 25 июня, обещает быть однообразно пасмурным и прохладным. Уже с раннего утра солнце скроется за тучами. Температура воздуха будет плавно повышаться от +12 и дойдет до своего пика к трем часам дня - до +15 градусов, после чего пойдет на спад.

Ночью похолодает до +10 градусов. Несмотря на пасмурную погоду и тучи, осадков не ожидается. Зато прогнозируются порывы ветра до 11 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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