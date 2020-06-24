«Прочтешь СМС на той стороне»: на кировских тротуарах появились надписи для пешеходов

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:06:55+03:00

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На кировских тротуарах начали появляться предупреждающие надписи для пешеходов. По информации региональной ГИБДД, сотрудники местной Госавтоинспекции провели совместно с волонтерами акцию «Надписи безопасности». Отчет о проделанной работе появился в группе ведомства.

Предостерегающие и даже местами пугающие фразы появились на тротуарах в местах массового скопления людей и рядом с образовательными учреждениями. Надписи «Посмотри налево, посмотри направо» и, особо впечатляющая, в зависимости от трактовки, «Прочтешь СМС на той стороне», призваны привлечь внимание пешеходов. С уверенностью можно сказать, что со своей задачей они справятся - на такое сложно не обратить внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU