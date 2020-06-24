24 Июнь 2020 2020-06-24T16:44:01+03:00

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На 94-м году жизни скончался бывший замначальника областного УВД Валерий Криницын.

Большую часть жизни Валерий Алексеевич проработал в Госавтоинспекции. Затем около 12 лет он занимал должность заместителя начальника УВД Кировского облисполкома. В 1970-х под его руководством спроектировали и создали универсальный экзаменационный комплекс «Вятка-20». С помощью этого устройства около 20 абитуриентов могут одновременно проходить экзамен на знание правил дорожного движения. Вскоре комплекс стали выпускать на заводе им. Лепсе, а потом представили его на ВДНХ, рассказали в пресс-службе УМВД.

Валерий Алексеевич был удостоен звания «Отличник гражданской обороны СССР», его заслуги были отмечены орденом Почета.

«КП» - «Киров» выражает соболезнования родным и близким Валерия Криницына.

ИСТОЧНИК KP.RU