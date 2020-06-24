В четырех районах Кировской области не разрешили открыть заведения общепита

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:32:34+03:00

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Кировский общепит возобновляет свою работу. Но не везде. Соответствующее постановление уже вышло и вступит в силу с 25 июня. Так, в многострадальных Вятскополянском, Уржумском, Малмыжском и недавно примкнувшем к ним Яранском районе работа кафе, ресторанов и прочих подобных мест все еще запрещена. Небольшая капля меда в этой бочке дегтя досталась Уржумскому и Яранскому муниципалитетам - им хотя бы разрешили летние кафе и заведения с уличными верандами и террасами.

Банкеты, фуршеты, шведские столы - под строгим запретом уже по всей области, об этом пока что даже речи не идет. Кроме того, разрешение касается лишь стационарных объектов - кафе, ресторанов, баров и прочих заведений. Торговые точки в ТЦ, кинотеатрах и других подобных местах все еще не могут открыться.

ИСТОЧНИК KP.RU