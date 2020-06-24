Цирк заплатит женщине за травму, полученную во время гололеда

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:51:27+03:00

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17 марта женщина получила травму, упав около Кировского цирка. Первомайский районный суд вынес решение о взыскании с Цирка в пользу потерпевшей 150000 рублей. Прокуратура Ленинского района считает, что есть все основания полагать, что имело место преступление, предусмотренное ст.ст.112,118 УК РФ. Материалы для организации проверки направлены в УМВД России. Цирк обвиняют в ненадлежащем содержании территории, сообщает на своей странице в соцсети юрист Ярослав Михайлов.

Кроме того, когда женщина упала, один из работников Цирка вышел из здания, поглядел и зашёл обратно, не оказав помощи и не вызвав «скорую», а попросту проигнорировав случившееся несчастье. По этому факту также организована проверка — подано заявление в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU