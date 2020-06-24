2020-06-24T10:58:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 33 пациента в тяжелом состоянии

В реанимации находятся 20 заболевших
Ангелина Табрисова
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Сейчас в стационарах лечатся 548 человек с симптомами болезни.Сейчас в стационарах лечатся 548 человек с симптомами болезни.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Кировской области выявили еще 40 зараженных коронавирусом человек. Выздоравливающие не отстают - накануне из инфекционных стационаров выписали 51 человека.

По информации на 24 июня 2020 года в нашем регионе зарегистрировали:

- 3757 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2448 заболевших выздоровели;

- 33 пациента умерли;

- 7440 человек находятся на домашнем карантине;

- 31865 жителей региона сняты с карантина за весь период;

- 180839 тестов на коронавирус проведено в области за весь период наблюдения инфекции, в том числе 2448 - за минувшие сутки;

- 128056 кировчан обследовались на наличие болезни с момента ее возникновения, в том числе 1701 - за прошедшие 24 часа.

Количество «тяжелых» пациентов, госпитализированных в инфекционные стационары, увеличилось до 33. 20 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего в больницах лечатся сейчас 548 человек с диагнозом «коронавирус», имеющих симптомы болезни. На дому врачами наблюдаются еще 454 «бессимптомника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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