Ветрено и прохладно: погода в Кирове на среду, 24 июня

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:24:33+03:00

В среду, 24 июня, будет пасмурно и довольно прохладно - до +11 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теплые деньки для кировчан закончились - по крайней мере, на сегодня

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И снова похолодание! Праздничный день в Кирове отметится температурой куда ниже, чем еще вчера. Среда, 24 июня, начнется с ясного неба и температуры +11 градусов. Уже с шести утра небо начнет понемногу заволакивать тучками, а к девяти станет совсем пасмурно.

Температура достигнет своего максимума - +14 градусов - к трем часам дня и вновь пойдет на спад с шести часов вечера. Осадков, однако, не предвидится, несмотря на пасмурную погоду. Стоит учитывать, что ветер завтра будет сильным - местами ожидаются порывы до 13 м/с.

Прогноз составлен при помощи сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU