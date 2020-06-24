Ветрено и прохладно: погода в Кирове на среду, 24 июня
И снова похолодание! Праздничный день в Кирове отметится температурой куда ниже, чем еще вчера. Среда, 24 июня, начнется с ясного неба и температуры +11 градусов. Уже с шести утра небо начнет понемногу заволакивать тучками, а к девяти станет совсем пасмурно.
Температура достигнет своего максимума - +14 градусов - к трем часам дня и вновь пойдет на спад с шести часов вечера. Осадков, однако, не предвидится, несмотря на пасмурную погоду. Стоит учитывать, что ветер завтра будет сильным - местами ожидаются порывы до 13 м/с.
Прогноз составлен при помощи сервиса rp5.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU