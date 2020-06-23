2020-06-23T18:38:38+03:00
Общество

Экс-министр информационных технологий и связи Кировской области переведен под домашний арест

Суд изменил меру пресечения Юрию Палюху
Виктор Карпов
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Юрий Палюх переведен под домашний арест. Фото: УФСБ России по Кировской областиЮрий Палюх переведен под домашний арест. Фото: УФСБ России по Кировской области
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Адвокат чиновника Мария Клевачкина подтвердила изданию «Комсомольская правда» - Киров» информацию об изменении меры пресечения бывшему министру информационных технологий и связи Юрию Палюху. Сейчас бывший слуга народа переведен под домашний арест. Хотя ранее Первомайский райсуд вынес решение об аресте Юрия Палюха на два месяца.

Напомним, что 10 июня 2020 года экс-министра задержали по подозрению в «присвоении или растрате в особо крупном размере» и «злоупотреблении должностными полномочиями». Ущерб, нанесенный государству в результате этих махинаций, составил свыше 78 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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