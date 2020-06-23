В Верхнекамском районе незаконно вырубили лес на 1,8 миллиона рублей
Арендатор ООО ДОК «Камский» не контролировал вырубку и заготовку леса на участке Камского лесничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.
В ведомстве проверили информацию о незаконной вырубке леса. Выяснилось, что арендатор допустил нелегальную заготовку леса на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Установлено, что «противоправные действия были совершены в результате необеспечения должного контроля со стороны ООО ДОК «Камский»
Прокурор Верхнекамского района направил в суд заявление с требованием взыскать с компании компенсацию. Иск ведомства признали законным и обоснованным. С ответчика взыскали 1 миллион 800 тысяч рублей. Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.
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