В Верхнекамском районе незаконно вырубили лес на 1,8 миллиона рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:59:31+03:00

Прокурор Верхнекамского района направил в суд заявление с требованием взыскать с компании компенсацию

Изменить размер текста: A A

Арендатор ООО ДОК «Камский» не контролировал вырубку и заготовку леса на участке Камского лесничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

В ведомстве проверили информацию о незаконной вырубке леса. Выяснилось, что арендатор допустил нелегальную заготовку леса на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Установлено, что «противоправные действия были совершены в результате необеспечения должного контроля со стороны ООО ДОК «Камский»

Прокурор Верхнекамского района направил в суд заявление с требованием взыскать с компании компенсацию. Иск ведомства признали законным и обоснованным. С ответчика взыскали 1 миллион 800 тысяч рублей. Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU