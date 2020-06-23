2020-06-23T15:59:31+03:00
Происшествия

В Верхнекамском районе незаконно вырубили лес на 1,8 миллиона рублей

Прокурор Верхнекамского района направил в суд заявление с требованием взыскать с компании компенсацию
Виктор Карпов
Поделиться:
В ведомстве проверили информацию о незаконной вырубке леса.В ведомстве проверили информацию о незаконной вырубке леса.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Арендатор ООО ДОК «Камский» не контролировал вырубку и заготовку леса на участке Камского лесничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

В ведомстве проверили информацию о незаконной вырубке леса. Выяснилось, что арендатор допустил нелегальную заготовку леса на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Установлено, что «противоправные действия были совершены в результате необеспечения должного контроля со стороны ООО ДОК «Камский»

Прокурор Верхнекамского района направил в суд заявление с требованием взыскать с компании компенсацию. Иск ведомства признали законным и обоснованным. С ответчика взыскали 1 миллион 800 тысяч рублей. Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-министр информационных технологий и связи Кировской области переведен под домашний арест
Кировский общепит и розница потеряли четверть доходов
В Верхнекамском районе незаконно вырубили лес на 1,8 миллиона рублей
Кировский общепит возобновит работу с 25 июня
Кировский рыболов нашел на берегу реки кость древнего животного
Руководитель Федерального казначейства и гендиректор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обсудили сотрудничество в сфере цифровизации и социальной работы
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
Доигрались: в Кирове задержали организаторов азартных игр
23 июня состоится онлайн-встреча со всемирно известным чилийским режиссером Пабло Ларраином
В Советском районе тело без вести пропавшего мужчины нашли в подполье чужого дома
В Кирове бесправник на скутере врезался в припаркованные автомобили
Коронавирус в Кирове: 33 скончавшихся пациента
На улицах Кирова можно будет купить мороженое и квас
В Киров завезли более двух тонн зараженных мандаринов
Греемся на солнце: погода в Кирове на вторник, 23 июня
Один человек погиб: на трассе в Кировской области LADA Kalina столкнулась с грузовиком
В Кировской области запретили продавать алкоголь в День Молодежи