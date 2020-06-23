Кировский общепит возобновит работу с 25 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:53:43+03:00

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Кировская отрасль общепита возобновляет свою работу по всему региону с 25 июня. Информацию сообщила Вятская ТПП в своей группе в соцсетях.

Сегодня, 23 июня, состоялась встреча губернатора Кировской области Игоря Васильева с предпринимательским сообществом. В ходе живой беседы обсудили вопросы открытия магазинов, карантинные меры и другие вопросы. По итогу встречи глава региона постановил: с 25 июня смогут открыть свои двери для посетителей все предприятия общепита. Правда, ряда территорий области коснутся некоторые ограничения - вероятно, многострадальных Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского районов. Проведение банкетов, однако, по-прежнему под запретом. Также Васильев сообщил, что с 26 июня с некоторыми изменениями в работе вновь откроются бассейны и фитнес-центры.

Соответствующее постановление правительства области планируется к выходу уже завтра, 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU