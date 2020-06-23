2020-06-23T13:44:46+03:00
Происшествия

Доигрались: в Кирове задержали организаторов азартных игр

Подпольные казино работали на протяжении двух лет
Виктор Карпов
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В ходе обыска у обвиняемых были изъяты 110 единиц игровой аппаратуры. Фото: kirov.sledcom.ruВ ходе обыска у обвиняемых были изъяты 110 единиц игровой аппаратуры. Фото: kirov.sledcom.ru
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Сотрудники правоохранительных органов «накрыли» организаторов нелегального казино в Кирове. Им предъявлено обвинение в создании и участие в преступном сообществе и незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, в сентябре 2018 года трое жителей Кировской области организовали проведение подпольных азартных игр в регионе. Подпольные казино работали на протяжении двух лет. На днях в рамках оперативных мероприятий трое организаторов и члены преступного сообщества были задержаны.

В ходе обыска у обвиняемых были изъяты 110 единиц игровой аппаратуры, документация, оргтехника, а также деньги в сумме более 600 тысяч рублей.

Сейчас пять фигурантов уголовного дела задержаны и помещены под стражу. Еще одному внесен «запрет на определенные действия». Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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