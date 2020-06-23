Кировский общепит и розница потеряли четверть доходов

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:54:43+03:00

Не все заведения смогли перестроиться на новый формат, некоторым пришлось закрыться совсем

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В январе — мае 2020 года предприятия общественного питания реализовали товаров на 3,5 миллиарда рублей. Итого доходы уменьшились больше чем на четверть: это на 27,1% меньше, чем в январе — мае 2019 года в сопоставимых ценах.

Жители области на питание и напитки вне дома потратили на 1,1 миллиард рублей, это тоже примерно на четверть (на 24,7%), меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 28 марта общепиту Кировской области пришлось закрыться из-за эпидемии. Была разрешена работа на вынос и на доставку, но не все заведения смогли перестроиться на новый формат. Некоторым пришлось закрыться совсем. Такова участь бара "Фабрика", сети кофеен "Арт-кофейня", гриль-бара "Мюнхен".

Кировские предприниматели не раз просили открыть общепит, записывали видеообращения в соцсетях С 16 июля разрешили работать летним кафе и ресторанам при соблюдении рекомендация Роспотребнадзора. Губернатор Игорь Васильев посетил три веранды общепита и одобрил работу заведений в новом формате.

Сегодня, 23 июня, пройдет очередное заседание оперативного штаба по вопросу открытия организаций общественного питания в полном формате. На заседание приглашены представители отрасли. В целом оборот розничной торговли в аналогичном периоде составил 78,7 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 6,7% меньше, чем в январе — мае 2019 года. В фактических ценах население области израсходовало на приобретение товаров на 3 миллиарда рублей (на 3,7% меньше, чем в прошлом году), сообщили в Кировстате.

ИСТОЧНИК KP.RU