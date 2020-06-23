2020-06-23T12:35:16+03:00
Происшествия

В Советском районе тело без вести пропавшего мужчины нашли в подполье чужого дома

Как выяснилось позже, его убил собственный приятель, пока они находились в гостях
Маргарита Акагиева
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Сейчас мужчина находится под стражей.Сейчас мужчина находится под стражей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Советском районе мужчина случайно убил собутыльника. Тело нашли в подполье чужого дома. Подробности сообщило региональное УМВД.

17 июня в местное отделение полиции обратилась жительница одной из деревень района. По ее рассказу, ее 36-летний сожитель накануне ушел с двумя знакомыми и не вернулся домой.

Полиция нашла приятелей пропавшего - те заявили, что мужчина ушел от них домой. Однако позже выяснилось, что в ту ночь трое местных жителей, похожих по приметам на исчезнувшего и его друзей, уезжали на такси в соседнюю деревню. Водитель, подвозивший их, указал адрес пункта назначения - один из домов населенного пункта. Его хозяин на допросе сообщил, что к нему действительно приезжали гости. Однако он уснул посреди пьянки, а когда проснулся, кроме него, в жилище уже никого не было.

Дом осмотрели. В подполье и обнаружился пропавший мужчина - правда, уже мертвым, причем его гибель явно была насильственного характера. Приятелей погибшего допросили еще раз, и один из них сознался в совершенном. По его словам, в ходе застолья между ними разгорелась ссора, перешедшая в драку. Мужчина бил приятеля и руками, и ногами, а позже в дело пошла подвернувшаяся под руку кочерга. Несчастный скончался на месте от полученных травм. Когда до его приятелей дошло, что они натворили, то тело перенесли в подполье дома и скрылись.

На 34-летнего мужчину завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Дело передали в региональный Следственный комитет, и сейчас подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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