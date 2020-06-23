2020-06-23T13:43:36+03:00
Происшествия

В Кирове бесправник на скутере врезался в припаркованные автомобили

Водителю понадобилась помощь врачей
Виктор Карпов
Поделиться:
21-летний бесправник на скутере «Кобра» врезался в припаркованные автомобили. Фото: vk.com/gibdd4321-летний бесправник на скутере «Кобра» врезался в припаркованные автомобили. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В понедельник, 22 июня, в 22.15 произошла авария во дворе дома №5 на улице 8 марта в городе Кирове. По предварительным данным, 21-летний бесправник на скутере «Кобра» врезался в припаркованные автомобили «Фольксваген Тигуан» и «Киа Спектра». Известно, что молодой человек получил серьезные травмы. Его срочно госпитализировали.

Еще авария с участие скутериста произошла в 13.15 в Яранском районе на 201-ом км автодороги Киров - Советск - Яранск. По предварительным данным, пьяный 50-летний водитель скутера «Венто» врезался в автомобиль УАЗ, который двигался впереди. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что мужчина отделался легкими травмами и помощь врачей ему не понадобилась.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Верхнекамском районе незаконно вырубили лес на 1,8 миллиона рублей
Кировский общепит возобновит работу с 25 июня
Кировский рыболов нашел на берегу реки кость древнего животного
Руководитель Федерального казначейства и гендиректор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обсудили сотрудничество в сфере цифровизации и социальной работы
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
Доигрались: в Кирове задержали организаторов азартных игр
23 июня состоится онлайн-встреча со всемирно известным чилийским режиссером Пабло Ларраином
В Советском районе тело без вести пропавшего мужчины нашли в подполье чужого дома
В Кирове бесправник на скутере врезался в припаркованные автомобили
Коронавирус в Кирове: 33 скончавшихся пациента
На улицах Кирова можно будет купить мороженое и квас
В Киров завезли более двух тонн зараженных мандаринов
Греемся на солнце: погода в Кирове на вторник, 23 июня
Один человек погиб: на трассе в Кировской области LADA Kalina столкнулась с грузовиком
В Кировской области запретили продавать алкоголь в День Молодежи