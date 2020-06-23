В Кирове бесправник на скутере врезался в припаркованные автомобили

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:43:36+03:00

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В понедельник, 22 июня, в 22.15 произошла авария во дворе дома №5 на улице 8 марта в городе Кирове. По предварительным данным, 21-летний бесправник на скутере «Кобра» врезался в припаркованные автомобили «Фольксваген Тигуан» и «Киа Спектра». Известно, что молодой человек получил серьезные травмы. Его срочно госпитализировали.

Еще авария с участие скутериста произошла в 13.15 в Яранском районе на 201-ом км автодороги Киров - Советск - Яранск. По предварительным данным, пьяный 50-летний водитель скутера «Венто» врезался в автомобиль УАЗ, который двигался впереди. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что мужчина отделался легкими травмами и помощь врачей ему не понадобилась.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU