Коронавирус в Кирове: 33 скончавшихся пациента
В Кировской области количество жертв коронавируса увеличилось еще на одну. Вчера в инфекционной больнице скончалась 72-летняя жительница Вятскополянского района. Женщина находилась в группе риска по возрасту.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
За минувшие сутки в регионе зафиксировали еще 34 новых случая заражения коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов, выписанных накануне из инфекционных стационаров, равно 75.
По информации на 23 июня 2020 года, в Кировской области зарегистрировано:
- 3704 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 2397 заболевших выздоровели;
- 33 пациента умерли;
- 7490 человек находятся на домашнем карантине;
- 31174 жителей региона сняты с карантина за весь период;
- 178431 тест на коронавирус проведен в области за весь период наблюдения инфекции, в том числе 2458 - за минувшие сутки;
- 126355 кировчан обследовались на наличие болезни с момента ее возникновения, в том числе 1400 - за прошедшие 24 часа.
Всего в инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 560 пациентов с признаками заболевания, амбулаторно наблюдается еще 441 «бессимптомник». В тяжелом состоянии остаются 27 госпитализированных. 19 из них переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.
ИСТОЧНИК KP.RU