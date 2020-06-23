2020-06-23T13:54:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 33 скончавшихся пациента

Накануне в стационаре от болезни умерла еще одна жительница региона
Ангелина Табрисова
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В отделении реанимации находятся сейчас 19 кировчан.В отделении реанимации находятся сейчас 19 кировчан.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Кировской области количество жертв коронавируса увеличилось еще на одну. Вчера в инфекционной больнице скончалась 72-летняя жительница Вятскополянского района. Женщина находилась в группе риска по возрасту.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

За минувшие сутки в регионе зафиксировали еще 34 новых случая заражения коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов, выписанных накануне из инфекционных стационаров, равно 75.

По информации на 23 июня 2020 года, в Кировской области зарегистрировано:

- 3704 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2397 заболевших выздоровели;

- 33 пациента умерли;

- 7490 человек находятся на домашнем карантине;

- 31174 жителей региона сняты с карантина за весь период;

- 178431 тест на коронавирус проведен в области за весь период наблюдения инфекции, в том числе 2458 - за минувшие сутки;

- 126355 кировчан обследовались на наличие болезни с момента ее возникновения, в том числе 1400 - за прошедшие 24 часа.

Всего в инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 560 пациентов с признаками заболевания, амбулаторно наблюдается еще 441 «бессимптомник». В тяжелом состоянии остаются 27 госпитализированных. 19 из них переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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