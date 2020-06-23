На улицах Кирова можно будет купить мороженное и квас
В Кирове откроются 145 киосков с сезонными товарами. Как сообщили в департаменте экономического развития и предпринимательства администрации город, что с учетом эпидемиологической ситуации принято решение о возобновлении нестационарных торговых объектов. Напомним, что в период пандемии коронавируса их работа была приостановлена.
Сообщается, что контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом будет осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора.
Киоски смогут торговать следующими категориями товаров:
-безалкогольные напитки и мороженое;
- воздушные шары и сувенирная продукция;
- ягоды и бахчевые развалы;
- общественное питание;
- искусственные цветы и венки;
- натуральные хвойные деревья (в зимний период).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU