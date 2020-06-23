На улицах Кирова можно будет купить мороженное и квас

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:54:54+03:00

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В Кирове откроются 145 киосков с сезонными товарами. Как сообщили в департаменте экономического развития и предпринимательства администрации город, что с учетом эпидемиологической ситуации принято решение о возобновлении нестационарных торговых объектов. Напомним, что в период пандемии коронавируса их работа была приостановлена.

Сообщается, что контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом будет осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора.

Киоски смогут торговать следующими категориями товаров:

-безалкогольные напитки и мороженое;

- воздушные шары и сувенирная продукция;

- ягоды и бахчевые развалы;

- общественное питание;

- искусственные цветы и венки;

- натуральные хвойные деревья (в зимний период).

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ИСТОЧНИК KP.RU