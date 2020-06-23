2020-06-23T11:54:54+03:00
Общество

На улицах Кирова можно будет купить мороженное и квас

За санитарно-эпидемиологическим режимом проследят сотрудники Роспотребнадзора
Виктор Карпов
Поделиться:
В Кирове откроются 145 киосков с сезонными товарами.В Кирове откроются 145 киосков с сезонными товарами.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Кирове откроются 145 киосков с сезонными товарами. Как сообщили в департаменте экономического развития и предпринимательства администрации город, что с учетом эпидемиологической ситуации принято решение о возобновлении нестационарных торговых объектов. Напомним, что в период пандемии коронавируса их работа была приостановлена.

Сообщается, что контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом будет осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора.

Киоски смогут торговать следующими категориями товаров:

-безалкогольные напитки и мороженое;

- воздушные шары и сувенирная продукция;

- ягоды и бахчевые развалы;

- общественное питание;

- искусственные цветы и венки;

- натуральные хвойные деревья (в зимний период).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кирове: 33 скончавшихся пациента
На улицах Кирова можно будет купить мороженное и квас
В Киров завезли более двух тонн зараженных мандаринов
Греемся на солнце: погода в Кирове на вторник, 23 июня
Один человек погиб: на трассе в Кировской области LADA Kalina столкнулась с грузовиком
В Кировской области запретили продавать алкоголь в День Молодежи
Новый пакет цифровых сервисов «Ростелекома» повысит эффективность рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» повышает экологическую безопасность своих объектов
В ходе пьяной ссоры житель Вятских Полян убил свою сожительницу
Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов
В Кировской области собака напала на 5-летнего ребенка
Как приготовить «русский глинтвейн»
Настоятель храма рассказал о самой старинной иконе в Спасском соборе
Коронавирус в Кирове: инфекцию впервые обнаружили в Опаринском районе
В Кировской области с трассы вылетел Ford Focus
В Кирове временно закроют переезд на улице Ленина
Врачей из Кировской области наградили Орденом Пирогова
Четверо кировчан украли дорожные знаки
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» опубликован Интегрированный годовой отчет по результатам 2019 года
Коронавирус в Кирово-Чепецке: инфекция обнаружена в одном из детских садов
Пасмурно и прохладно: температура в Кирове на понедельник, 22 июня
В Котельниче нашли артефакт эпохи неолита
Кировчане смогли увидеть частичное солнечное затмение
В Верхошижемском районе в ДТП с лосем пострадали три человека
Коронавирус в Кирове: 27 «тяжелых» пациентов
В Кирове открылся первый из четырех пляжей