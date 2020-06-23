2020-06-23T08:36:33+03:00
Общество

В Киров завезли более двух тонн зараженных мандаринов

Во фруктах поселилась красная померанцевая щитовка
Виктор Карпов
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В мандаринах найдена красная померанцевая щитовка.В мандаринах найдена красная померанцевая щитовка.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Специалисты Россельхознадзора досмотрели партию свежих мандаринов из Санкт-Петербурга. Оказалось, что фрукты заражены карантинным организмом. В двух тоннах мандаринов обнаружена красная померанцевая щитовка в жизнеспособном состоянии.

Красная померанцевая щитовка - это коварный вредитель многих цитрусовых культур. Он вызывает опадение плодов и листьев, усыхание целых растений. Но для человека он не представляет опасности.

В ведомстве сообщили, что «В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 456, данная продукция разрешена к выгрузке и допущена к реализации на территории Кировской области».

Специалисты советуют тщательно промывать теплой водой фрукты и овощи перед тем, как их съесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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