В Киров завезли более двух тонн зараженных мандаринов
Специалисты Россельхознадзора досмотрели партию свежих мандаринов из Санкт-Петербурга. Оказалось, что фрукты заражены карантинным организмом. В двух тоннах мандаринов обнаружена красная померанцевая щитовка в жизнеспособном состоянии.
Красная померанцевая щитовка - это коварный вредитель многих цитрусовых культур. Он вызывает опадение плодов и листьев, усыхание целых растений. Но для человека он не представляет опасности.
В ведомстве сообщили, что «В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 456, данная продукция разрешена к выгрузке и допущена к реализации на территории Кировской области».
Специалисты советуют тщательно промывать теплой водой фрукты и овощи перед тем, как их съесть.
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ИСТОЧНИК KP.RU