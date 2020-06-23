2020-06-23T07:54:17+03:00
Происшествия

Греемся на солнце: погода в Кирове на вторник, 23 июня

На улице уже с утра станет намного теплее, чем в предыдущий день
Анастасия РОМАНОВА
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До десяти утра кировчане будут любоваться ясным небом.До десяти утра кировчане будут любоваться ясным небом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во второй день рабочей недели кировчане смогут погреться на солнышке! Ночь и утро вторника, 23 июня, станут прохладными - от +8 до +10 градусов. Но, начиная уже с шести часов утра, станет вполне приемлемо - до +16 градусов. До десяти утра кировчане будут любоваться ясным небом и греться - столбики термометров к тому времени покажут уже +20. С 10 до 16 часов - небольшая облачность, температура повысится еще на пару градусов. К пяти вечера станет совсем пасмурно, но все еще тепло. С 20 часов закапает небольшой дождик, а температура опустится до +18 градусов, позже - до +15. Небольшой дождь будет идти всю ночь, но сильного похолодания не будет. Ветер в течение всего дня порывистый, местами до 13 м/с.

Прогноз составлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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