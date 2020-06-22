Один человек погиб: на трассе в Кировской области LADA Kalina столкнулась с грузовиком
Сегодня, 22 июня, на трассе в Кировской области произошла смертельная авария. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
Трагедия случилась в 12.15 на 28 километре трассе Киров - Вятские Поляны в деревне Дресвяново. По предварительным данным, LADA Kalina столкнулась со встречным грузовиком MAN. Удар пришелся на переднюю часть легкового автомобиля. В результате аварии, 65-летний водитель LADA Kalina погиб на месте.
LADA Kalina столкнулась со встречным грузовиком MAN. Фото: vk.com/gibdd43
Сейчас по факту аварии проводится поверка, уточняются причины и условия совершения ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU