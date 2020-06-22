Один человек погиб: на трассе в Кировской области LADA Kalina столкнулась с грузовиком

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:01:35+03:00

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Сегодня, 22 июня, на трассе в Кировской области произошла смертельная авария. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Трагедия случилась в 12.15 на 28 километре трассе Киров - Вятские Поляны в деревне Дресвяново. По предварительным данным, LADA Kalina столкнулась со встречным грузовиком MAN. Удар пришелся на переднюю часть легкового автомобиля. В результате аварии, 65-летний водитель LADA Kalina погиб на месте.

LADA Kalina столкнулась со встречным грузовиком MAN. Фото: vk.com/gibdd43

Сейчас по факту аварии проводится поверка, уточняются причины и условия совершения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU