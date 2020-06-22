В Кировской области запретили продавать алкоголь в День Молодежи

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:35:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В День молодежи, 27 июня, в Кировской области нельзя будет купить алкоголь. Решение приятно в соответствии с региональным законом. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Однако под запрет не попадает розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Напомним, что 16 июня свою работу начали летние кафе. Они должны соблюдать строгие требования Роспотребнадзора.

- В прошлом году в День молодежи в рамках контрольных мероприятий были выявлены факты продажи алкоголя в 25 торговых объектах, - сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

Нарушителей ждет штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU