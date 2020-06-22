2020-06-22T16:35:04+03:00
Общество

В Кировской области запретили продавать алкоголь в День Молодежи

Ограничение не коснется предприятий общепита
Виктор Карпов
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Алкоголь не будут продавать 27 июня.Алкоголь не будут продавать 27 июня.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В День молодежи, 27 июня, в Кировской области нельзя будет купить алкоголь. Решение приятно в соответствии с региональным законом. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Однако под запрет не попадает розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Напомним, что 16 июня свою работу начали летние кафе. Они должны соблюдать строгие требования Роспотребнадзора.

- В прошлом году в День молодежи в рамках контрольных мероприятий были выявлены факты продажи алкоголя в 25 торговых объектах, - сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

Нарушителей ждет штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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