2020-06-22T16:05:56+03:00
Происшествия

В ходе пьяной ссоры житель Вятских Полян убил свою сожительницу

Сейчас мужчина задержан
Виктор Карпов
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Злоумышленник задержан.Злоумышленник задержан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 20 июня, в коммунальной квартире на улице Гагарина города Вятские Поляны произошло убийство. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Сообщается, что во время застолья между сожителями произошла ссора. В ходе которой 39-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил 51-летнюю женщину. От полученных ран жительница Вятских Полян скончалась на месте.

Соседи, ставшие очевидцами разборки, вызвали скорую помощь и полицию. В это время подозреваемый убежал с места преступления. Однако полицейским удалось отыскать и задержать мужчину.

По факту убийства заведено уголовное дело. Сотрудники ведомства проводят расследование. По предварительной данным, причиной ссоры могла стать ревность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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