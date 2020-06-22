Настоятель храма рассказал о самой старинной иконе в Спасском соборе
Икона Спаса Нерукотворного считается самой старой иконой в Спасском соборе. Священник Петр Машковцев сообщил, что иконе около двух двух веков.
- Нам ее из Успенского собора передали, потому что раньше все найденные иконы люди туда несли. И эту тоже нашли и принесли, - рассказал священник.
Петр Машковцев рассказал, что сейчас «возле старинного образа Спаса Нерукотворного проходят исповеди». Прихожане отмечают, что икона как живая.
- Я нередко здесь плачу, когда стою рядом с ней, такое воздействие она оказывает, - рассказала одна из посетительниц храма.
На иконе изображен лик Спасителя, его плат и ангелы. Кроме того, несколько лет назад в соборе появился образ с частицей мощей святой Марии Магдалины. Верующие просят исцеления от тяжелых заболеваний и помощи в житейских делах.
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ИСТОЧНИК KP.RU