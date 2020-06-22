2020-06-22T13:10:57+03:00
Происшествия

В Кировской области с трассы вылетел Ford Focus

Машина несколько раз перевернулась
Виктор Карпов
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Водитель Ford Focus скрылся с места аварии. Фото: vk.com/gibdd43Водитель Ford Focus скрылся с места аварии. Фото: vk.com/gibdd43
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C 19 по 21 июня на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

В пятницу, 19 июня, в 14.05 на 7-ом км автодороги Киров - Боровица - Баташи в Слободском районе произошла авария. По предварительным данным, с трассы вылетел автомобиль Ford Focus. Машина несколько раз перевернулась. В результате ДТП 25-летняя девушка-пассажир получила травмы. К счастью, помощь врачей ей не понадобилась.

Известно, что водитель Ford Focus скрылся с места аварии. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают, кто был за рулем автомобиля.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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