В Кирове временно закроют переезд на улице Ленина
Жители Кирова могут столкнутся с трудностями при пересечении железнодорожного переезда в районе дома № 129в на улице Ленина. Движение автотранспорта по нему собираются ограничить. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Переезд закроют с 23.00 22 июня до 5.30 23 июня. На этом участке проведут работы по замене резинового настила и асфальта в границах железнодорожного переезда.
Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сообщается, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU