2020-06-22T11:39:06+03:00
Общество

Четверо кировчан украли дорожные знаки

Зачем они молодым людям, сейчас разбирается полиция
Маргарита Акагиева
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Молодые люди украли с улицы два дорожных знака.Молодые люди украли с улицы два дорожных знака.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове четверка молодых людей украла дорожные знаки. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Ранним-ранним утром, часа в четыре, 19 июня, патрулю ведомства от полиции поступила ориентировка. Разыскивались четверо молодых людей в возрасте от 32 до 20 лет, которые зачем-то украли дорожные знаки с улицы Розы Люксембург. Выкопали и унесли с собой. Росгвардейцы начали поиск, и вскоре наткнулись на компанию молодых людей, схожих по приметам. В особенности схожих тем, что в руках они несли искомое - два дорожных знака.

Сотрудники ведомства задержали четверку мародеров - молодых людей 32, 26, 22 и 20 лет. Зачем и для чего они вообще украли эти знаки - разбираться будет полиция, которой парней и передали для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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