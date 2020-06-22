Пасмурно и прохладно: температура в Кирове на понедельник, 22 июня
В Кировскую область придет небольшое похолодание - по крайней мере, в сравнении с теми теплыми деньками, которые были на предыдущей неделе.
В понедельник, 22 июня, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, однако дождя не ожидается. В ночь с воскресенья на понедельник температура понизится до +9 градусов. К утру потеплеет до +13 градусов. Максимальную отметку в +16 градусов термометры кировчан покажут около 16 часов. Как раз в это время облака рассеются, и можно будет погреться на солнышке. Вечером, к 21 часу, температура вновь спадет - до +12 градусов. Ночью дождь также не обещается. Что касается ветра, то в течение дня ожидаются порывы до 9 м/с.
Прогноз составлен с помощью сервиса rp5.ru.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU