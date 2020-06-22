Пасмурно и прохладно: температура в Кирове на понедельник, 22 июня

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:32:43+03:00

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В Кировскую область придет небольшое похолодание - по крайней мере, в сравнении с теми теплыми деньками, которые были на предыдущей неделе.

В понедельник, 22 июня, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, однако дождя не ожидается. В ночь с воскресенья на понедельник температура понизится до +9 градусов. К утру потеплеет до +13 градусов. Максимальную отметку в +16 градусов термометры кировчан покажут около 16 часов. Как раз в это время облака рассеются, и можно будет погреться на солнышке. Вечером, к 21 часу, температура вновь спадет - до +12 градусов. Ночью дождь также не обещается. Что касается ветра, то в течение дня ожидаются порывы до 9 м/с.

Прогноз составлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU