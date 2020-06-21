Кировчане смогли увидеть частичное солнечное затмение

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:00:44+03:00

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В Кирове прошло частичное солнечное затмение. В 9 утра жители области могли наблюдать интересное небесное явление. По информации группы «Любительская Метеорология в Кирове», Луна затмила собой Солнце всего на 2% - во время максимума фазы. Явление длилось всего 48 минут, однако кировчане успели его запечатлеть.

Минутка образования: солнечное затмение происходит, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в пространстве по прямой линии. Кольцеобразное затмение (такое же, какое наблюдали кировчане сегодня) происходит, когда в его момент Луна находится на большом удалении от Земли и не может полностью закрыть светило.

В последний раз солнечное затмение жители нашей области могли наблюдать аж пару лет назад - 11 августа 2018 года. Следующее такое явление состоится лишь 10 июня 2021 года. Подробнее об интересных метеорологических и астрономических явлениях, ждущих кировчан нынешним летом, можно прочитать здесь.

Так выглядело сегодня кольцеобразное частичное солнечное затмение. Фото: vk.com/astro_kirov

ИСТОЧНИК KP.RU