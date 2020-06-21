2020-06-21T13:09:32+03:00
Происшествия

В Верхошижемском районе в ДТП с лосем пострадали три человека

Водитель и пассажиры получили травмы, животное погибло
Алена Михайлова
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Помимо оплаты ремонта машины, водитель должен будет погасить штраф за гибель лося. Фото: vk.com/public174843297Помимо оплаты ремонта машины, водитель должен будет погасить штраф за гибель лося. Фото: vk.com/public174843297
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Случаи столкновения автомобилистов с дикими животными, в частности, лосями, в последнее время стали слишком частыми. Так, в Верхошижемском районе произошло еще одно ДТП с участием рогатого. Пострадали все — и люди, и животное, и машина. Информацию передает группа «Мой Верхошижемский район | Верхошижемье» со ссылкой на группу Оричевской ГИБДД в соцсетях.

Авария произошла 19 июня на автодороге Киров-Советск-Яранск. Лось внезапно выбежал на проезжую часть, где его и сбила машина. От удара автомобиль улетел в кювет. Водитель и два пассажира, в том числе 11-летний ребенок, получили травмы. Животное не пережило столкновения. За погибшего лося водителю придется выплатить штраф - 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ВАЖНО

В случае ДТП с участием дикого животного остановитесь, включите «аварийку» и выставьте знак. Сфотографируйте место происшествия и покиньте проезжую часть, вызвав сотрудников ГАИ. Очень важно: не уезжайте просто так. Если в случае ДТП просто покинуть место происшествия, вам грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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