Коронавирус в Кирове: 27 «тяжелых» пациентов

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:33:16+03:00

Врачи неустанно борются за жизнь пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В реанимации остается 21 человек

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Кировчане продолжают заражаться коронавирусом: за минувшие сутки в области выявили еще 47 заболевших. Выздоравливающие, к счастью, не отстают. Накануне из инфекционных стационаров выписали 35 человек.

На 21 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3481 случай заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2216 заболевших выздоровели;

- 32 пациента умерли;

- 7689 человек находятся на домашнем карантине, из них 1454 - дети;

- 30577 жителей региона сняты с карантина за весь период, в том числе 5340 ребенка;

- 173948 тестов на коронавирус проведено в области за весь период, в том числе 2620 за минувшие сутки;

- более 123404 кировчан обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1638 человек - за последние 24 часа.

Сейчас в тяжелом состоянии остаются 27 пациентов инфекционных стационаров. 21 человек из них госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Всего под круглосуточным наблюдением врачей продолжают лечиться 653 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU