В Кирове открылся первый из четырех пляжей

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:57:24+03:00

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В Кирове первый пляж осмотрели на пригодность - и нашли его удовлетворительным. По информации регионального МЧС, к открытию в городе запланированы четыре пляжа: один муниципальный и три частных. Всем им надлежит пройти техническое освидетельствование. Первыми заявку подали владельцы одного из загородных комплексов.

Сотрудники ГИМС осмотрели пляж и оценили его соответствие правилам безопасности. На водоеме отмечена граница зоны заплыва. На суше дежурят спасатели, прошедшие специальный инструктаж; у них есть лодка и средства спасения. По всей территории развесили аншлаги и стенды с правилами поведения и безопасности на водоемах.

По вердикту сотрудников ГИМС, все правила выполнены. Купание на первом из четырех пляжей разрешили. Теперь владельцы могут принимать отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU