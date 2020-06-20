2020-06-20T15:44:15+03:00
Происшествия

В Кировской области погоня за пьяным бесправником закончилась стрельбой

Ночному гонщику может грозить до двух лет лишения свободы
Виктор Карпов
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В Малмыжском районе развернулась настоящая погоня со стрельбой.В Малмыжском районе развернулась настоящая погоня со стрельбой.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Ночью, 18 июня, в Малмыжском районе развернулась настоящая погоня со стрельбой. В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что инспекторы применили оружие для остановки транспортного средства.

На 222 километре автодороги Киров - Вятские Поляны полицейские заметили подозрительную «четырнадцатую». Сотрудники Госавтоинспекции решили проверить документы водителя. Через громкогоритель они потребовали остановиться. Однако водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не отреагировал на законные требования и продолжил движение. Наряд ДПС принял решение начать преследование. Неоднократные требования инспекторов остановиться ни к чему не привели. Водитель попросту игнорировал любые просьбы. Тогда сотрудники предупредили, что откроют огонь. Полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух, после чего водитель наконец-то остановился.

За рулем «четырнадцатой» оказался 42-летний житель одного из сел Малмыжского района. Медицинская экспертиза показала, что мужчина был подшофе. При этом еще в ноябре 2019-го года суд лишил его прав на 18 месяцев.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ночному гонщику может грозить до двух лет лишения свободы. Кроме того, на мужчину составлено два административных протокола.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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