В Верхнекамском районе введен противопожарный режим

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:14:10+03:00

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На территории Верхнекамского района ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщали в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства.

С 18 июня жителям района запрещено посещать лес, выжигать сухую траву и разводить костер. Сообщается, что патрулирование будет осуществляться в усиленном режиме. Граждан просят сообщать о лесных пожарах или возгорания по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 или (8332) 64-34-28.

Министерство предупреждает, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа Нарушители могут расстаться с суммой от четырех до пяти тысяч рублей, должностне лица - от двадцати до сорока тысяч рублей, юридические лица - от трехсот до пятисот тысяч рублей.

Отметим, что за текущий год в Кировской области произошло 12 лесных пожаров. Два из них за прошедшую неделю. По предварительным данным, причиной возникновения всех лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU