В Кирове на Советском тракте насмерть сбили пешехода

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:03:19+03:00

Трагедия случилась в 12.00 на 9 километре Советского тракта. Фото: vk.com/zlo43

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Сегодня, 20 июня, в Кирове произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Трагедия случилась в 12.00 на 9 километре Советского тракта. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta сбил пешехода. Известно, что мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате аварии, пешеход погиб на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, уточняются причины и условия совершения аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU