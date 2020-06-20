В Кирове на Советском тракте насмерть сбили пешехода
ГИБДД проводит проверку по факту аварии
Трагедия случилась в 12.00 на 9 километре Советского тракта. Фото: vk.com/zlo43
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Сегодня, 20 июня, в Кирове произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
Трагедия случилась в 12.00 на 9 километре Советского тракта. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta сбил пешехода. Известно, что мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате аварии, пешеход погиб на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, уточняются причины и условия совершения аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU