2020-06-20T14:03:19+03:00
Происшествия

В Кирове на Советском тракте насмерть сбили пешехода

ГИБДД проводит проверку по факту аварии
Виктор Карпов
Поделиться:
Трагедия случилась в 12.00 на 9 километре Советского тракта. Фото: vk.com/zlo43Трагедия случилась в 12.00 на 9 километре Советского тракта. Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 июня, в Кирове произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Трагедия случилась в 12.00 на 9 километре Советского тракта. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta сбил пешехода. Известно, что мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате аварии, пешеход погиб на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, уточняются причины и условия совершения аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области погоня за пьяным бесправником закончилась стрельбой
В Верхнекамском районе введен противопожарный режим
В Кирове на Советском тракте насмерть сбили пешехода
Кировским многодетным семьям предоставят льготы при покупке билетов на поезд
Общественную палату Кировской области покидает Роман Береснев
Коронавирус в Кирове: семь человек подключены к аппаратам ИВЛ
Коронавирус в Кирове: детские садики возобновляют свою работу
Прогноз погоды в Кирове на выходные: дождь, гроза и похолодание
Вдовы солдат Великой Отечественной не могут получить положенное
В Кировской области утонул 13-летний мальчик
В Кировской области пятерых медработников незаконно лишили компенсации
На дорогах Кировской области сбили двух лосей за час
Кировский общепит может заработать в полную силу уже через неделю
В День памяти и скорби в Кирове пройдет всероссийская акция «Свеча памяти»
Вятская филармония поздравит кировских медиков онлайн-концертом
В выходные дни в Кирове будут ловить пьяных водителей
За 4 месяца 2020 года «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» отремонтировал более 900 км линий электропередачи и 42 подстанции
Официально: бывший глава администрации Кирова нашел работу в правительстве Татарстана
Коронавирус в Кирове: число выздоровевших за сутки превышает число заболевших
В Яранске женщина обокрала продуктовый магазин