Кировским многодетным семьям предоставят льготы при покупке билетов на поезд

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:53:16+03:00

Они смогут рассчитывать на скидку в 20%

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С 19 июня по 31 августа кировские многодетные семьи могут оформить билеты со скидкой 20%. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.

Перевозчик вводит специальный тариф «Большая семья». Скидку предоставят семьям с тремя и более детьми, где младший ребенок не достиг 18-летнего возраста.

Представители компании сообщили, что для получения льгот необходимо оформить соответствующий статус в программе лояльности. Зарегистрировать его можно в кассе перевозчика, предъявив документы, удостоверяющие личность всех членов семьи.

Напомним, что дети младше 5 лет путешествуют бесплатно при условии, что ребенок не занимает отдельное место. Кроме того, 35% скидка предоставляется детям в возрасте от 5 до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU