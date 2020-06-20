Кировским многодетным семьям предоставят льготы при покупке билетов на поезд
С 19 июня по 31 августа кировские многодетные семьи могут оформить билеты со скидкой 20%. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.
Перевозчик вводит специальный тариф «Большая семья». Скидку предоставят семьям с тремя и более детьми, где младший ребенок не достиг 18-летнего возраста.
Представители компании сообщили, что для получения льгот необходимо оформить соответствующий статус в программе лояльности. Зарегистрировать его можно в кассе перевозчика, предъявив документы, удостоверяющие личность всех членов семьи.
Напомним, что дети младше 5 лет путешествуют бесплатно при условии, что ребенок не занимает отдельное место. Кроме того, 35% скидка предоставляется детям в возрасте от 5 до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU