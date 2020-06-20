Общественную палату Кировской области покидает Роман Береснев

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:53:43+03:00

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27 мая стало известно, что Роман Береснев покидает пост председателя Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Его уход был связан с предложением Игоря Васильева перейти на работу в правительство региона. Уже 1 июня губернатор подписал указ о назначении Романа Береснева заместителем председателя правительства Кировской области. Напомним, что ранее эту должность занимал задержанный за взятки Андрей Плитко.

Новая должность не позволяет Роману Бересневу трудиться в Общественной палате. В связи с этим с 1 июня его полномочия как члена ОПКО прекращены. Процедура замещения вакантного места будет объявлена после июньского заседания ОЗС.

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