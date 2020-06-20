Коронавирус в Кирове: семь человек подключены к аппаратам ИВЛ

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:49:38+03:00

21 человек переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии

Изменить размер текста: A A

В Кировской области зарегистрировали 49 заразившихся коронавирусом за минувшие сутки. Из инфекционных стационаров выписаны 47 пациентов.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 29 госпитализированных с диагнозом COVID-19. Из них 21 человек переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены семь пациентов. Всего в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским сопровождением находятся 641 человек.

На 20 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3434 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2181 человек выписаны;

- 641 пациент находятся в инфекционных госпиталях;

- 32 пациента умерли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU