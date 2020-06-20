Коронавирус в Кирове: семь человек подключены к аппаратам ИВЛ
В Кировской области зарегистрировали 49 заразившихся коронавирусом за минувшие сутки. Из инфекционных стационаров выписаны 47 пациентов.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 29 госпитализированных с диагнозом COVID-19. Из них 21 человек переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены семь пациентов. Всего в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским сопровождением находятся 641 человек.
На 20 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 3434 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 2181 человек выписаны;
- 641 пациент находятся в инфекционных госпиталях;
- 32 пациента умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU