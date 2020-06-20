Прогноз погоды в Кирове на выходные: дождь, гроза и похолодание

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:27:39+03:00

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В выходные кировчанам придется утеплиться. По данным синоптиков, Кировская область окажется под влиянием антициклона. Он принесет нам дожди, грозы и заметное похолодание.

Утро субботы, 20 июня, начнется с дождя с грозой. Синоптики обещают, что днем воздух прогреется до +18 градусов. А к вечеру установится ясная погода. Порывы северного ветра достигнут 12 м/с.

В ночь на воскресенье, 21 июня, столбики термометров опустятся до +7 градусов. В течение дня воздух прогреется лишь до +14 градусов. Осадков не ожидается. Однако на весь день установится пасмурная погода. Северный ветер наберет скорость до 7-10 метров в секунду с порывами до 13 метров.

В выходные геомагнитные колебания останутся в норме и никак не повлияют на самочувствие кировчан.

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ИСТОЧНИК KP.RU