На дорогах Кировской области сбили двух лосей за час

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:50:21+03:00

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В Кировской области за минувшие сутки произошло два ДТП с участием лосей. Нет, это не обозначение нехороших водителей. Подробности сообщило региональное ГИБДД.

Первая авария случилась в 23.25 на 500-м километре трассы «Вятка», в Мурашинском районе. Водитель «Хонды Аккорд» столкнулся с выскочившим на дорогу лосем. Сам автомобилист не пострадал, а вот его 23-летняя пассажирка получила травмы, и ее пришлось отвезти в больницу.

Второй случай произошел через час, в 00.30, но уже в Шабалинском районе, на 386 километре трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. «Ниссан Тиана» под управлением 40-летнего водителя встретился с лосем. Мужчина отделался ушибами, госпитализация ему не потребовалась. А вот машине понадобится капитальный ремонт.

Всего за 18 июня в Кировской области случилось пять ДТП, в которых получили травмы восемь человек. Региональная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и осторожными на дороге и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU