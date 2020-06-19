В День памяти и скорби в Кирове пройдет всероссийская акция «Свеча памяти»
В понедельник, 22 июня, кировчане смогут почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в 17.00 на набережной Грина. Ровно 1418 свечей, знаменующих каждый день войны, будут расставлены в парке.
- Любой желающий сможет зажечь свечу рядом с той датой, в которую погиб или пропал без вести член его семьи, - сообщили в пресс-службе управления по делам молодежи.
Волонтеры помогут кировчанам зажечь свечи памяти. На набережной также установят 100 фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны.
Справка «КП»
Свеча памяти - это всероссийская акция, которая была организованна Молодежным творческим объединением «Люди в черном». Впервые мероприятие провели в 2004 году в Тюмени. Так, каждый желающий может бесплатно зажечь свечу памяти. Во время проведения акции звучат песни военных лет. На сегодняшний день акция «Свеча памяти» проводится во многих городах России и за рубежом.
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ИСТОЧНИК KP.RU