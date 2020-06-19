2020-06-19T18:03:06+03:00
Общество

Вдовы солдат Великой Отечественной не могут получить положенное

Заявительнице , которая в годы войны работала в тылу, отказали из-за отсутствия удостоверения о праве на льготу
Владислав Николаенко
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Пожилым кировчанкам, не получившим выплаты, пришлось обратиться в прокуратуру.Пожилым кировчанкам, не получившим выплаты, пришлось обратиться в прокуратуру.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Кировской области выявила нарушения Указа Президента Российской Федерации «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Проверку провели на основании поступивших обращений граждан.

Двум вдовам участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в выплатах незаконно отказали. Еще один отказ получила 89-летняя заявительница, которая в годы войны более полугода отработала в тылу. Отказ мотивировали отсутствием удостоверения о праве на льготу, хотя в ее пенсионном деле были сведения о трудовой деятельности.

Прокуратура Кировской области внесла руководителю регионального отделения Пенсионного Фонда РФ представление с требованием незамедлительно выплатить женщинам положенное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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