В выходные дни в Кирове будут ловить пьяных водителей

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:26:51+03:00

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В Кирове на выходных вновь состоятся традиционные «сплошные проверки» среди водителей. По данным регионального ГИБДД, 19 и 20 июня ловить нетрезвых автомобилистов будут в Октябрьском и Первомайском районе города.

Как всегда, останавливать будут все транспортные средства на заранее выбранных улицах. Въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны также будут под пристальным наблюдением. В рейды, как обычно, выйдут на подмогу гаишникам добровольцы народных дружин и активисты «Ночного патруля».

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что вождение в нетрезвом виде грозит лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в 30 тысяч рублей. Любителей покататься «под газом», пойманных повторно, ждет уголовная ответственность. Добавим также, что во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы, чтобы не вводить пойманных водителей в искушение дать взятку или выяснить отношения с сотрудниками ГАИ.

ИСТОЧНИК KP.RU