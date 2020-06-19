2020-06-19T09:16:12+03:00
Происшествия

В Яранске женщина обокрала продуктовый магазин

Правда, ее задержали практически сразу же
Карина НАГИСОВА
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Женщина набрала в магазине на улице Кирова продукты и сбежала, не заплатив.Женщина набрала в магазине на улице Кирова продукты и сбежала, не заплатив.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Яранске задержали женщину, укравшую продукты из магазина. Подробности сообщили в кировском управлении Росгвардии.

Так, 17 июня патруль сотрудников ведомства принял от полиции ориентировку с приметами жительницы Яранска. Как говорилось в сообщении, женщина набрала в магазине на улице Кирова продукты и сбежала, не заплатив. Причем недалеко - патруль заметил похожую по приметам гражданку уже на пересечении улиц Кирова и Труда.

Женщину задержали. Продавцы магазина опознали ее: это была именно их воровка. 62-летнюю женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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