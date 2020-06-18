2020-06-18T15:38:36+03:00
Общество

В кировских техникумах и колледжах начали работать приемные комиссии

В 2020 году выпускники школ подают заявления на обучение дистанционно
Владислав Николаенко
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Открылись приемные комиссии. Фото: kirovreg.ruОткрылись приемные комиссии. Фото: kirovreg.ru
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Несмотря на эпидемию, жизнь идет своим чередом. Пришла пора выпускникам школ решать, где учиться дальше. В Кировской области открылись приемные комиссии техникумов и колледжей. Подать документы на очную форму обучения можно до 25 августа, а по специальностям, куда нужно сдавать дополнительные экзамены, – до 15 августа. В 2020 году выпускники школ подают заявления на обучение в техникумах и колледжах дистанционно. Сделать это можно по электронной почте или через операторов почтовой связи, электронный сервис зачисления в образовательные организации или в многофункциональных центрах. Всю информацию о поступлении, вступительных экзаменах, необходимости медосмотра, наличии общежития - можно найти на официальных сайтах образовательных организаций, либо узнать у специалистов приемной комиссии выбранного учреждения СПО. Во время приёмной кампании в Кировской области с 19 июня в рабочие дни с 9-00 до 17-00 будет действовать «горячая линия» по вопросам поступления в техникумы и колледжи. Задавать вопросы можно по тел. 27-27-34, доб. 3434, 3433, 3432, 3430. По вопросам инклюзивного профессионального образования инвалидов можно получить консультацию по тел. (83361) 3-77-06, (83361) 3-77-08. На вопросы абитуриентов ответят специалисты приемной комиссии Вятского автомобильно-промышленного колледжа — базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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